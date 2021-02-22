الاتحاد: الدستور يمنع استخدام ملف السدود في المفاوضات وهي تخضع للسلطة الاتحادية

2021/02/22 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عدم امكانية طرح قضية ملف السدود في كردستان ضمن المفاوضات الجارية مع بغداد، مبينا ان جميع السدود تخضع للسلطة الاتحادية ولن نسمح باستخدام هذا الملف.وقال القيادي بالاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الوفد الكردي في بغداد وخلال جميع جولاته لم يتطرق مطلقا لقضية قطع المياه عن بغداد في حال الاخفاق في التوصل لحل”.واضاف ان “الدستور الاتحادي لن يسمح لحكومة الاقليم التفكير بهكذا قضية وهي مصالح عليا للبلاد لا يمكن المجازفة فيها من اجل تمرير موازنة او قضية سياسية”.واشار الى ان “سدي دربنديخان ودوكان يخضعان للسلطات الاتحادية وان الاتحاد الوطني الذي يمتلك النفوذ في السليمانية لن يسمح بالحديث عن هكذا موضوع”، مبينا ان “اشارة رئيس حزب الى قطع المياه هي مجرد تصريح اعلامي وهو لا يمتلك سوى مقعد واحد في برلمان اقليم كردستان ولا يمكن الحكومة في اربيل مطلقا”وكان سكرتير حزب الديمقراطي الاشتراكي الكردستاني محمد حاج محمود أكد في تصريح سابق الاثنين، أن وفد اقليم كردستان ليس سياسيا، فيما لوح بإمكانية استخدام الكرد ملف المياه للضغط على بغداد.انتهى/ 25د

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