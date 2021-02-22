منتخب شباب العراق يواجه ناشئي ايران في بطولة يزد الدولية بكرة اليد

2021/02/22 | 12:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداديواجه منتخب شباب العراق، منتخب ناشئي ايران ضمن بطولة يزد الدولية بكرة اليد، اليوم الاثنين.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “منتخبنا الوطني للشباب سيلتقي مع منتخب الناشئين الإيراني ضمن مباريات البطولة الدولية الأولى في مدينة يزد الإيرانية، حيث سيرتدي لاعبي منتخبنا الشبابي الملابس الخضراء”.

واوضح ان “المؤتمر الفني للبطولة عقد مساء امس بحضور الكابتن صباح داود مدير المنتخب والكابتن قتيبة احمد مدرب المنتخب تم خلالة تحديد الوان ملابس لاعبي المنتخب وتحديد توقيت المباريات”.

وكانت البطولة قد افتتحت مساء امس بلقاء منتخبي ناشئين إيران وأوزبكستان وانتهت بفوز منتخب شباب إيران ب 21-30.



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