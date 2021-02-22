طائرات التحالف الدولي تنفذ 8 ضربات في وادي الشاي وتقتل 7 دواعش

2021/02/22 | 12:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذ طيران التحالف الدولي، اليوم الاثنين، 8 ضربات في وادي الشاي بحافظة كركوك، أدت الى مقتل 7 مسلحين تابعين لداعش.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه “بامر من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم […]

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