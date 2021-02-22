امين العاصمة: مشروع نهضة بغداد سيستمر طيلة العام الحالي

2021/02/22 | 12:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد أمين بغداد علاء معن، الاثنين، أن مشروع نهضة بغداد سيشمل إكساء الشوارع الرئيسة والفرعية، مبيناً أن السقف الزمني للمشروع سيستمر طيلة العام الحالي.وقال معن في تصريحات متلفزة لقناة العراقية الرسمية وتابعتها /المعلومة/، إن “مشروع نهضة بغداد طرح أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يتضمن حملة إكساء مدينة بغداد من شوارع رئيسة وأزقة”، مؤكداً أن “الحملة ستستمر طوال هذا العام”، مبيناً أن “هناك تفاعلاً مع الحملة من جميع مؤسسات الدولة”.وأضاف أن “فلسفة العمل هي استخدام موارد الدولة بالشكل الأمثل، إذ ستشارك في العمل نخبة من الكوادر الفنية والهندسية، فضلاً عن أساتذة الجامعات”، مشيرا إلى أن “الأمانة لديها ايضاً مشروع تطوير الواجهات الحضرية والأبنية، والآن نقوم بعملية المسح لساحة التحرير باتجاه السعدون”.وأوضح معن، أن “هناك مؤتمراً كبيراً لدراسة البنى التحتية في مجال الطرق والمجاري والماء، حيث هناك حملة لتطوير البنى التحتية في العاصمة بغداد”، لافتا إلى أن “هذا المؤتمر سيتزامن مع توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإعداد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد”.وتابع، أن “هناك مشاريعَ تعود إلى منتصف القرن الماضي، لذلك نأمل من المعماريين والمخططين والمهتمين بالعاصمة بغداد، ضرورة استضافة كبار المستشارين العالميين، لإعداد مؤتمر دولي يخص تطوير المشهد الحضري للمدينة”، مؤكدا أن “انعقاد المؤتمر ستتبعه مجموعة من الخطط وسيتم تنظيم العملية الاستثمارية في بغداد وفق المواصفات العالمية، لتبقى بغداد زاهية، لها موقعها بين المدن الأخرى”.



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