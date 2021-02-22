مقتل 7 ارهابيين بضربات جوية للتحالف الدولي في كركوك

2021/02/22 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين، عن مقتل 7 ارهابيين في محافظة كركوك، لافتة الى ان العملية مستمرة.

وذكرت الخلية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان طيران التحالف الدولي نفذ 8 ضربات جوية في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم/ كركوك، مشيرة الى ان العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي.

واضافت: انه "ومن اجل معرفة نتائج هذه الضربات خرجت قوة مشتركة من اللواء 45 بالفرقة الثامن بالجيش العراقي مع مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في كركوك، حيث وجدت 7 قتلى من عصابات داعش الإرهابية سيتم التدقيق في هوياتهم ومناصبهم".

واكدت، "العثور على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة، مازالت العملية مستمرة".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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