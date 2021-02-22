2021/02/22 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تشكيل محكمة جنايات خاصة بمحاكمة المتهمين بقضايا الفساد.

وقالت هيئة النزاهة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: بناء على طلب من هيئة النزاهة قرر مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان تشكيل محكمة جنايات خاصة بمحاكمة جميع المتهمين بقضايا الفساد تحت اسم (محمكة جنايات مواجهة الفساد) على مستوى اقليم كوردستان.

واضافت هيئة النزاهة في بيانها: ان هذه المحكمة ستختص بالنظر في قضايا الفساد، مؤكدة ان هذه الخطوة ستكون لها تاثيرات ايجابية كبيرة في مواجهة الفساد والاسراع بحسم الملفات الخاصة بتلك القضايا.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل محكمة جديدة للنظر بقضايا الفساد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل محكمة جديدة للنظر بقضايا الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).