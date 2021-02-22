الإعلام الأمني يعلن مقتل 7 إرهابيين بضربات جوية في كركوك

2021/02/22 | 12:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، مقتل 7 إرهابيين بـ 8 ضربات جوية في محافظة كركوك.

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