وزير داخلية الإقليم يكشف تفاصيل جديدة عن منفذي الهجوم الصاروخي

Security forces gather following a rocket attack in Arbil, the capital of the northern Iraqi Kurdish autonomous region, on February 15, 2021.



- A volley of rockets targeted the Kurdish regional capital in northern Iraq late today, authorities said, as security sources confirmed that at least one hit a military complex hosting US-led coalition troops.



(Photo by SAFIN HAMED / AFP)

المعلومة/بغداد..اكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر احمد، الاثنين، ان بعض الاشخاص تسللوا الى اقليم كردستان وقاموا بتنفيذ الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار اربيل وعدد من الاحياء في الاونة الاخيرة.وقال أحمد في مؤتمر صحفي تابعته /المعلومة/، ان “بعض الاشخاص مع الاسف استفادوا من المعاملة الجيدة التي يقوم بها منتسبوا نقاط التفتيش للاخوة الوافدين من المحافظات الاخرى الى اقليم كردستان”.واضاف: ان “هؤلاء تسللوا الى محافظة اربيل ونفذوا تلك الجريمة التي استهدف بعض الاحياء ومطار اربيل وادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين”.وأضاف، ان “هذه الحادثة تبثت لنا ضرورة التعاون بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي لمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون”.وأوضح أحمد، أنه “تم تشكيل تحقيقية مشتركة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية واللجنة المشتركة اجرت العديد من الاجتماعات والمتابعات ونحن ننتظر نتائج التحقيقات التي اجرتها والاعلان عن منفذي تلك الجريمة واعتقالهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.



