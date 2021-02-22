ولادة طبيعية لامرأة مصابة بفيروس كورونا في ذي قار

2021/02/22 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

شهدت ردهات العزل في مستشفى الشطرة العام أول حالة ولادة طبيعية لمريضة مشخصة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المستشفى الصيدلاني علي جبار صويح ان ردهات العزل في المستشفى تشهد لأول مرة ولادة طبيعية لمريضة مصابة بفايروس كورونا.



واشار الى ان الولادة تمت على يد طبيبة اختصاص نسائية وتوليد وبجهود الملاكات التمريضية المختصة.

واضاف ان المريضة البالغة من العمر 30 عاماً تتمتع مع المولود بحالة صحية جيدة وترقد حاليا داخل ردهات العزل حيث يجري متابعتها على مدار الساعة من قبل الكوادر الطبية والتمريضية.

يتبع.



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