مسؤول في سرايا السلام يوضح: إعادة فتح طريق سامراء - فلوجة بعد إغلاقه صباح اليوم

2021/02/22 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعادت قوات الحشد الشعبي لواء 313 (سرايا السلام) قطع طريق فلوجة - سامراء، بعد يوم واحد من افتتاحه، فيما كشف مسؤول في السرايا سبب هذا الإغلاق.

وقال مسؤول بقيادة عمليات سامراء لسرايا السلام، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طريق فلوجة – سامراء، من أخطر الطرق في محافظة صلاح الدين، والقوات الأمنية والحشد أعطوا الكثير من الشهداء والجرحى في هذا الطريق، كونه طريق عبارة عن مناطق زراعية".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "كان هناك اتفاقاً بين قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام والجهات الحكومية والأمنية، بأن يكون على طريق فلوجة – سامراء قبل افتتاحه سيارات (سونار) وكاميرات مراقبة أيضا ودوريات أمنية على طول الطريق، لكن تم افتتاح الطريق دون توفير هذه الاجراءات وهذا يشكل خطورة أمنية".

وأضاف، أن "الطريق أغلق فقط لمدة ساعتين وهو حاليا مفتوح، بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية والأمنية بان الطريق سيكون مفتوحاً فقط للسيارات الصالون، والتي تفتح عن طريق (كي 9) ويمنع دخول سيارات الحمل الكبيرة، الي حين وصول جهاز سونار لتفتيش هذه السيارات".

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