صحة النجف : 24 مركزا صحيا ستتولى اعطاء لقاح كوفيد -19

2021/02/22 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن معاون مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف علاء الكعبي، عن استعدادات الدائرة لوصول لقاح كوفيد -19 وتوفير البنى التحتية والآلية التي سيتم بموجبها ايصال اللقاح للفئات المستهدفة وحسب الأولوية.واشار الكعبي خلال اجتماع له بمدراء قطاعات الرعاية الصحية الأولية ،الى أن الدائرة ستقوم بتهيئة 24 مركزا صحيا موزعة على قطاعات الرعاية الصحية الأولية الستة كمنافذ لإعطاء اللقاح بواقع خمسة مراكز في كل من قطاعات النجف الشمالي والجنوبي والكوفة وثلاثة مراكز في قطاعات المناذرة والمشخاب والعباسية.واشار الكعبي الى ان شعبة التحصين نظمت دورة تدريبية للعاملين في المراكز الصحية المشمولة على كيفية إعطاء اللقاح ./انتهى.

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