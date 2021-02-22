2021/02/22 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا / احتفى متحف الشارقة للخط، التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، باليوم العالمي للغة الأم الذي تحتفل به المجتمعات في الحادي والعشرين من شباط من كل عام.واستعرض المتحف أمام زواره باقة من الاعمال، التي خطتها أيادي خطاطين مبدعين من فناني الخط العربي حول العالم بهدف إحيائه وإعادة الألق لهذا الفن، وربط الجيل الشاب به باعتباره جزءا أصيلا من هويتنا القومية./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحف "الشارقة للخط" يحتفي بـاليوم العالمي للغة الام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحف "الشارقة للخط" يحتفي بـاليوم العالمي للغة الام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).