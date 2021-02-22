داخلية كردستان: لسنا مع إغلاق المخيمات ونرفض اجبار النازحين لإعادتهم

2021/02/22 | 12:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، انها ليست مع إغلاق المخيمات بقرار سياسي، فيما اعربت عن رفضها اجبار النازحين لإعادتهم.وقال وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد في مؤتمر صحفي اننا “لسنا مع إغلاق مخيمات النازحين بقرار سياسي”، موضحا أن “الاقليم ضد إجبار النازحين بالعودة الى مناطق لا تتوفر فيها الاستقرار الامني والخدمات […]

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