ديالى تنفي اغلاق معبر حدودي مهم مع ايران وتؤكد: الوضع طبيعي

2021/02/22 | 12:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى ..

نفى مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، اغلاق اهم المعابر الحدودية مع ايران فيما اشار الى ان الوضع طبيعي.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معبر مندلي الحدودي مع ايران لم يغلق امام التبادل التجاري والوضع فيه طبيعي للغاية ومعدلات تدفق القوافل في معدلاتها الطبيعية واللتي تصل الى 100 شاحنة يوميا”.

واضاف الخزاعي،ان” الانباء التي تحدثت عن اغلاق المعبر من قبل السلطات الايرانية غير دقيق وننفيه جملة وتفصيلا لافتا الى ان المعبر مخصص بالاساس للتبادل التجاري وليس لدخول وخروج المسافرين من العراق الى اين او بالعكس لافتا الى ان المعبر في وضع طبيعي جدا”.

وكانت السلطات الايرانية قررت قبل يومين اغلاق بعض المنافذ الحدوية مع ايران امام حركة المسافرين في اطار اجراءات وقائية عبر بروز الموجة الثانية لفيروس كورونا”.انتهى 25 ف

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