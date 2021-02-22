بنك اميركي يقدم توقعات سارة ومتفائلة لأسعار النفط خلال العام الحالي

2021/02/22 | 12:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

رفع بنك غولدمان كوموديتيز ريسيرش الأميركي، توقعاته لسعر نفط برنت الخام إلى 75 دولاراً في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.

وذكر البنك الأميركي في بيان، أوردته وسائل إعلام غربية، أن أسعار برنت ستبلغ 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام الحالي بدلاً من 60 دولارا التي توقعها في السابق، وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث بدلا من 65 دولارا في السابق.

وعزا البنك ذلك إلى توقعات أقل للمخزونات الأميركية، وارتفاع هوامش تكلفة استئناف أنشطة المنبع وتدفقات على المضاربة.

وقال “نعتقد أن استعادة التوازن بهذه الوتيرة الأسرع خلال ما كان، من المتوقع أن تكون أيام الشتاء المظلمة سيعقبها عجز آخذ في التزايد هذا الربيع في الوقت الذي سينتعش فيه الطلب بوتيرة أسرع من العرض، مما يمهد الساحة لسوق حاضرة تتسم بالشح”.

ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يوميا بحلول أواخر تموز 2021 مقابل توقعاته السابقة لآب 2021.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إذ تثير العودة البطيئة لإنتاج الخام الأميركي الذي انخفض بفعل الطقس المتجمد مخاوف بشأن الإمدادات في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب.

ويتوقع غولدمان أن يؤدي الطقس المتجمد في تكساس إلى عجز عالمي 1.5 مليون برميل يوميا هذا الشهر وخفض الإنتاج 0.2 مليون برميل يوميا في آذار المقبلبسبب تضرر البنية التحتية وعوامل أخرى.

وبين أن اتفاقا لزيادة الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في الاجتماع المقبل في آذار لن يكون له تأثير هبوطي بالنسبة للأسعار إذ أن الإمدادات تتخلف بالفعل.

ويشير البنك إلى معطيات تفيد بزيادة في الحصص قدرها 0.5 مليون برميل يوميا في آب، في ظل تراجع السعودية عن خفض أحادي قدره مليون برميل يوميا، ويواصل توقع صادرات متواضعة من إيران هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، رفع يو.بي.إس توقعه لسعر برنت إلى 68 دولارا للبرميل للنصف الثاني من العام الحالي.

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