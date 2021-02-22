النفط العراقية: إنشاء 7 محطات للطاقة الشمسية بعدد من المحافظات

2021/02/22 | 12:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، عن إحالة 7 مواقع لتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية؛ تهدف لإنتاج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات.وقال إسماعيل، في بيان صادر عن وزارة النفط، إن المشاريع تتواجد في عدة محافظات …

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