2021/02/22 | 12:56 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، عن إحالة 7 مواقع لتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية؛ تهدف لإنتاج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات.
وقال إسماعيل، في بيان صادر عن وزارة النفط، إن المشاريع تتواجد في عدة محافظات …
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وقال إسماعيل، في بيان صادر عن وزارة النفط، إن المشاريع تتواجد في عدة محافظات …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط العراقية: إنشاء 7 محطات للطاقة الشمسية بعدد من المحافظات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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