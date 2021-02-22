2021/02/22 | 12:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيران الدولي ينفذ ثماني ضربات في وادي الشاي ويقتل سبع دواعش

نفذ طيران التحالف الدولي، الاثنين، (22 شباط، 2021)، 8 ضربات في وادي الشاي بحافظة كركوك، أدت الى مقتل 7 مسلحين تابعين لداعش.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "بامر من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم المتقدم /كركوك".

وأضافت، أنه "من اجل معرفة نتائج هذه الضربات خرجت قوة مشتركة من اللواء 45 بالفرقة الثامن بالجيش العراقي مع مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في كركوك، ووجدت 7 قتلى من عصابات داعش الإرهابية سيتم التدقيق في هوياتهم ومناصبهم".

وأوضح، أن "القوة عثرت على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة، مازالت العملية مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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