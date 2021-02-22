الفياض يعلن من الطارمية عن “معادلة أمنية جديدة” ثلاثية الأطراف

المعلومة/بغداد..أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاثنين، أن معادلة أمنية جديدة أُسست في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد بعد العملية البطولية الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مختلف أنواع الدعم لفوج الطارمية بالحشد الشعبي.وقال الفياض في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “معادلة أمنية جديدة أُسست، اليوم، في قضاء الطارمية بتصدي أبناء القضاء باسناد الحشد الشعبي والقوات الأمنية لفلول داعش الإرهابي”، مبينا أن “كبار مسؤولي هيئة الحشد الشعبي حضروا كل حسب اختصاصه لتقديم العون والاسناد”.وأضاف، أنه “سيكون لهذه الزيارة الأثر الحاسم في تطوير مهام فوج الطارمية في التصدي للارهاب”، مؤكدا أن “أهالي الطارمية استطاعوا امتلاك القدرة والمبادرة والانتفاض بوجه العصابات الإرهابية حيث ان العملية الأخيرة لم تحصل مثلها منذ سنوات”.وأكد الفياض أنه “تم الايعاز بمضاعفة عدد فوج الطارمية وسد كل النواقص والتجهيزات وإظهار الدعم الكامل لعوائل الشهداء والجرحى”.
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