الفياض يعلن من الطارمية عن “معادلة أمنية جديدة” ثلاثية الأطراف

2021/02/22 | 13:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاثنين، أن معادلة أمنية جديدة أُسست في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد بعد العملية البطولية الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مختلف أنواع الدعم لفوج الطارمية بالحشد الشعبي.وقال الفياض في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “معادلة أمنية جديدة أُسست، اليوم، في قضاء الطارمية بتصدي أبناء القضاء باسناد الحشد الشعبي والقوات الأمنية لفلول داعش الإرهابي”، مبينا أن “كبار مسؤولي هيئة الحشد الشعبي حضروا كل حسب اختصاصه لتقديم العون والاسناد”.وأضاف، أنه “سيكون لهذه الزيارة الأثر الحاسم في تطوير مهام فوج الطارمية في التصدي للارهاب”، مؤكدا أن “أهالي الطارمية استطاعوا امتلاك القدرة والمبادرة والانتفاض بوجه العصابات الإرهابية حيث ان العملية الأخيرة لم تحصل مثلها منذ سنوات”.وأكد الفياض أنه “تم الايعاز بمضاعفة عدد فوج الطارمية وسد كل النواقص والتجهيزات وإظهار الدعم الكامل لعوائل الشهداء والجرحى”.



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