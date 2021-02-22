2021/02/22 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة:تسمية شارع في صلاح الدين باسم “الشهيد المهندس” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/22 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة:تسمية شارع في صلاح الدين باسم “الشهيد المهندس”) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة:تسمية شارع في صلاح الدين باسم “الشهيد المهندس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).