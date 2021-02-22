ايران تعلق رسميا على زيادة عدد بعثة الناتو في العراق

2021/02/22 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت وزارة الخارجية الإيرانية،

الاثنين (22 شباط 2021)، على عزم بعثة

الناتو زيادة قواتها وتوسيع مهامها في

العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب

زادة، في تصريح نقلته وسائل إعلام

إيرانية ، إننا "

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