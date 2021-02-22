المالية تفصح عن تفاصيل القروض الزراعية الجديدة

2021/02/22 | 13:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشان القروض الزراعية.وقالت الوزارة في بيان، إن “المصرف الزراعي التعاوني أفصح عن آليات ترويج وإقرار القروض الزراعية، الإجراءات المتعلقة بالفرع بعد ورود قرار المنح من الأدارة العامة / قسم الأئتمان”.وبحسب البيان، أكد المصرف أن “صلاحيات اقرار مبالغ القروض الزراعية تتم بعد تحديد المبلغ الذي […]

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