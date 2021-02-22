إعادة إصدار إرسالية بودرة كلور تبييض إلى الجانب الاردني

2021/02/22 | 13:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، إعادة إصدار ارسالية ( بودرة كلور تبييض ) الى الجانب الاردني لمخالفتها لضوابط الاستيراد.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، أن “مركز جمرك طريبيل أعاد اصدار ارسالية ( بودرة كلور تبييض ) الى الجانب الاردني لمخالفتها لضوابط الاستيراد”.

وأضافت، أن “عملية إعادة الاصدار تمت وفق التعليمات و الضوابط المعمول بها”.انتهى/25

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