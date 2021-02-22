الإعلام الأمني: طيران التحالف الدولي ينفذ 8 ضربات جوية في كركوك

2021/02/22 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الإعلام الأمني، بأن طيران التحالف الدولي نفذ ثماني ضربات جوية في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم في كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان أنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، طيران التحالف الدولي نفذ ثماني ضربات جوية في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم كركوك.

وأضاف البيان، أن قوة مشتركة من اللواء الخامس والأربعين بالفرقة الثامنة بالجيش العراقي خرجت مع قوة من مكتب جهاز المخابرات الوطني في كركوك، إلى مواقع تنفيذ العملية، حيث وجدت سبعة قتلى من عصابات داعش الإرهابية سيتم التدقيق في هوياتهم ومناصبهم لاحقا، مشيرا إلى العثور على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة.

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