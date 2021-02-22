الداخلية: توقيف 2 من “أخطر” عناصر داعــش في كركوك

2021/02/22 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في بيان، توقيف اثنين من أخطر عناصر داعش الإرهابي، بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

البيان أشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من أخطر عناصر داعش الإرهابي، وأوضح أن العنصرين كانا ينشطان ضمن فرق عسكرية لتنظيم داعش في عدة مناطق بالبلاد بين محافظات كركوك وديالى والأنبار.

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