صدور العدد الجديد من مجلة الموقف السياسي

2021/02/22 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر العدد الثامن والثلاثون من مجلة

الموقف السياسي الشهرية التي تصدر عن

شعبة النشر لقسم الإعلام في العتبة

الحسينية المقدسة، وهي مجلة تعنى

بالموقف السياسي للمرجعية الدينية

العليا في العراق والعالم أجمع،

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