نائب: موازنة 2021 ناقشت ملف جولات التراخيص

2021/02/22 | 13:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد …

اكدت عضو لجنة الاقتصاد النيابية انتصار الموسوي، الاثنين، بان موازنة 2021 ناقشت ملف جولات التراخيص النفطية التي ابرمها العراق مع شركات عالمية في السنوات الماضية.

وقالت الموسوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق وقع على جولات تراخيص متعددة مع شركات عالمية في السنوات الماضية وهي معايير التزام متبادلة بينه وبين تلك الشركات لافتة الى ان ملف الجولات تم مناقشته في موازنة 2021 من ناحية تغير اليات الاستخراج والاسعار”.

واضافت الموسوي،انه” وفق التوقعات ستكون هناك قرارات جديدة لكن محتواها سيظهر قريبا جدا مؤكدة ضرورة تغير بعض الاليات بما يدعم موازنة البلاد ويعطي مرونة عالية لافتا الى اي نغيرات تجري في ملف التراخيص واسعار الخدمة سيكون له بعد ايجابي في زيادة ايرادات خزينة الدولة التي هي بامس الحاجة للمزيد من الاموال لمواجهة الازمة المالية”.

وكان العراق وقع سلسلة جولات تراخيص لمواقع نفطية واخرى غازية في مناطق عدة مع شركات عالمية في السنوات الماضية”.انتهى 25 ف

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