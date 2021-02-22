نائب تكشف عن تيار سياسي يحاول استخدام لجنة مختصة بالنزاهة للانتقام من الخصوم

2021/02/22 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت النائب عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن محلولة تيار سياسي استخدام لجنة مختصة بقضايا النزاهة للانتقام من الخصوم.وقالت نصيف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تيارا سياسيا يحاول استخدام اللجنة 29 لتصفية الثارات والانتقام من الخصوم”، مشيرة الى انها “قامت بواجبها كعضوة في لجنة الأمر 168 التي تتابع وتدعم …

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