2021/02/22 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية الإيرانية: زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت إنجازا مهما

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