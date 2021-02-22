مجلس النواب يلتئم الخميس وتفاؤل بالوصول لاتفاق بين بغداد واربيل

2021/02/22 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت ديلان غفور النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، التئام المجلس، يوم الخميس المقبل، لافتة الى ان اجواء ايجابية تسود مفاوضات بغداد واربيل .

واوضحت النائبة ديلان غفور عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لـPUKmedia: ان مجلس النواب سيلتئم يوم الخميس المقبل، مشيرة الى ان الاولوية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

ومن المقرر ان يتوجه اليوم، الوفد الحكومي الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الى بغداد لاستكمال مفاوضات، بدأت منذ اكثر من عام، بشأن مستحقات الاقليم ضمن الموازنة الاتحادية التي انهت اللجنة المالية النيابية اغلب فقراتها.

حول زيارة الوفد قالت النائبة ديلان غفور: ان اجواء ايجابية تسود الاجتماعات، معربة عن التفاؤل بالوصول الى اتفاق حاسم خلال ايام قادمة، مرجحة ادراج مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في جدول اعمال مجلس النواب.

واضافت: ان مادتين في الموازنة حول مستحقات اقليم كوردستان ستبقى كما جاءت في مشروع القانون، معربة عن التفاؤل بنجاح المفاوضات.

PUKmedia خاص

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