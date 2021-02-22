بغداد ترسل 268 مليار دينار الى اقليم كوردستان

2021/02/22 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت يوم الاثنين، مستحقات فلاحي اقليم كوردستان لمحصول القمح، ومن المقرر ان يبدأ صرف مبلغ 268 مليار دينار خلال الايام المقبلة.

واوضحت النائبة ديلان غفور عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لـPUKmedia: ان مستحقات فلاحي اقليم كوردستان لمحصول القمح وصلت اليوم الى الاقليم، موضحة، ان الحكومة الاتحادية ارسلت مبلغ 268 مليار دينار كمستحقات للفلاحين.

واضافت: ان اجمالي مستحقات الفلاحين يبلغ 557 مليار دينار لاعوام 2014، 2015، و2016، مؤكدة ان توزيع المبلغ 268 مليار دينار على الفلاحين سيتم خلال الايام

PUKmedia خاص

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