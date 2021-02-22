مدير وطني السلة يكشف سبب تراجع نتائج اسود الرافدين

2021/02/22 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادكشف مدير المنتخب الوطني بكرة السلة محمد سلمان، سبب تراجع نتائج اسود الرافدين في التصفيات الاسيوية.

وقال سلمان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ انه “على الرغم من الفوارق الفنية والجسمانية بين منتخبنا الوطني ومنتخب الهند الا اننا استطعنا من مجاراتهم وقدمنا اداء رجولي ورائع”.

واوضح ان “الحظ لم يسعفنا في مباراة الهند وهناك الكثير من الامور الخفية قد شكلت ضغطاً هائلاً على منتخبنا الوطني”.

واضاف ان “اصابة مدرب اللياقة البدنية للمنتخب الدكتور علي احمد بفيروس كورونا اثر سلباً على معنويات اللاعبين”.

يذكر ان العراق ودع التصفيات بشكل رسمي.



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