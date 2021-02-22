داخلية الإقليم تعلن حصيلة جديدة لهجوم أربيل

2021/02/22 | 13:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ريبر احمد، الاثنين، وفاة أحد النازحين العراقيين في الإقليم بعد معاناة مع إصابته جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل الأسبوع الماضي.

وقال أحمد، في مؤتمر صحفي، اليوم، 22 شباط 2021، ان "نواف راشد" الذي أصيب في القصف الذي استهدف مدينة أربيل، توفي بعد إصابته بجروح بليغة دخل على إثرها إلى قسم العناية المركزة في مستشفى رزكاري.

وكان راشد قد أصيب بأحد الصواريخ التي وقعت على مدنية أربيل، في ساحة لتربية الحيوانات، حيث رقد 7 أيام في قسم العناية المركزة ليفارق الحياة اليوم.

جدير بالذكر أن التحالف الدولي أعلن في وقت سابق، عن مقتل مقاول واصابة 6 أشخاص بينهم جندي أميركي في القصف الصاروخي الذي استهدف مطار اربيل .

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