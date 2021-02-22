مقتل 7 دواعش في غارات جوية بالعراق

2021/02/22 | 13:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية عن مقتل 7 من عناصر جماعة "داعش" الوهابية بثماني ضربات جوية بمحافظة كركوك شمالي العراق....

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