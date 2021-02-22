الرافدين : المباشرة بتوزيع رواتب شهر شباط

2021/02/22 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد مصرف الرافدين اليوم الاثنين، المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط الجاري.

وقال المصرف في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه " تمت المباشرة بصرف الرواتب الموظفين لدوائر التمويل الذاتي والمركزي للشهر الحالي ".

ودعا المصرف الموظفين الى استلام رواتبهم في أي مكان يتواجدون فيه".

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