2021/02/22 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع
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اكد مصرف الرافدين اليوم الاثنين، المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط الجاري.
وقال المصرف في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه " تمت المباشرة بصرف الرواتب الموظفين لدوائر التمويل الذاتي والمركزي للشهر الحالي ".
ودعا المصرف الموظفين الى استلام رواتبهم في أي مكان يتواجدون فيه".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرافدين : المباشرة بتوزيع رواتب شهر شباط ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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