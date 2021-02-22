راموس يكسر قراره ويطلب التفاوض لتجديد عقده مع ريال مدريد

2021/02/22 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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تتواصل التطورات بشأن مستقبل سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة الحالية، خاصة مع انتهاء تعاقده مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد راموس في شهرحزيران المقبل، وبالتالي يحق له الرحيل لأي فريق يريده، بدون أي مقابل، في ظل اهتمام كبير من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن "راموس خلال فترة الإصابة التي يعاني منها في غضروف الركبة، أعاد التفكير في طريقة التفاوض مع ريال مدريد".

ورفض راموس في الفترة الماضية، عرض ريال مدريد بالتجديد لموسمين، مع تحفيض راتبه بنسبة 10%، خاصة أنه يريد تمديد عقده مع الاحتفاظ بأجره كاملا.

وأوضحت أن "راموس بات الأن مستعدا للتفاوض من جديد مع ريال مدريد، لأنه يريد الاستمرار وعدم الرحيل لأي فريق أخر".

وأشارت إلى أن "راموس مستعد للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف، مقابل البقاء في ريال مدريد، خاصة أن إدارة فلورنتينو بيريز لن تغيير عرضها مهما حدث، في أزمة كورونا المالية".

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