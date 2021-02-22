صحة النجف تعلن عن تسجيل 492 اصابة وباء بكورونا

2021/02/22 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلنت دائرة صحة النجف عن تسجيل موقفها الوبائي الرسمي اليومي عن 492 حالة اصابة وباء كورونا في المحافظة اليوم الاثنين، مع تسجيل 216 حالة شفاء، وحالتي وفاة بالوباء./انتهى

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