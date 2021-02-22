تظاهرة لموظفي العقود في بلدية الكوت

2021/02/22 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ نظم موظفو العقود والاجور اليوميه في بلدية الكوت اليوم تظاهرة أمام مقر المديرية للمطالبة بحقوقهم الإدارية.وقال منسق التظاهرة علي كاظم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" هذه التظاهرة نظمت من أجل احتساب أيام العطل والجمعة والسبت وعدم قطعها من مبلغ الراتب الشهري ، اضافة الى المطالبة بمنح الاجازات الرسميه لموظفي العقود اسوةً بموظفي الملاك الدائم ".واضاف :" كما نطالب بإعادة قرار منح العقود والأجور يومين اجازة خلال الشهر مع جعل الدوام 50٪ اسوةً بباقي موظفي الدوائر الحكومية للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا "./انتهى.

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