أكثر من مليار سهم في تداول سوق العراق للأوراق المالية اليوم

2021/02/22 | 13:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت أسهم تداول سوق العراق للاوراق المالية، الاثنين، أكثر من مليار سهم.

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وقالت الدائرة الإعلامية للسوق في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 شباط 2021) إن " عدد الاسهم المتداولة (1,974,304,313 ) سهم ، فيما بلغت قيمة الاسهم (1,540,677,324) دينار".

وأضافت أن "مؤشر الاسعار ISX60 اغلق في جلسة اليوم على (551.20) نقطة مرتفعا بنسبة (1.25%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (544.38) نقطة".

واشار البيان إلى أن " (34) شركة من اصل (103) تداولت سوق الاسهم".

ولفتت الدائرة إلى ان "عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي تبلغ (21) شركة، فيما بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (97) مليون سهم بقيمة بلغت (41) مليون دينار من خلال تنفيذ (23) صفقة على أسهم (4) شركات".

وتابعت أن "عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق بلغت (1) مليون سهم بقيمة بلغت (8) مليون دينار من خلال تنفيذ (11) صفقة على أسهم (5)شركات".

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