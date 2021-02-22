صحة النجف تعلن موقف وبائي بمئات الإصابات

2021/02/22 | 13:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الدائرة في بيان، أنه “تم اجراء 2272 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (1927بطريقة PCR و 345 بطريقة Rapid Tests ) .وبحسب البيان، “بلغت الاصابات الجديدة 492، مقابل 216 حالة شفاء، فيما سجلت وفاة شخصين”.وأوضحت الدائرة أن […]

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