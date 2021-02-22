نينوى.. ضبط مواد ممنوعة من الاستيراد “حمايةً للمنتج الوطني”

2021/02/22 | 13:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكَّنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، من تنفيذ خم5 س عمليَّاتٍ لضبط كميَّاتٍ من المواد الغذائيَّة الممنوع استيرادها في عددٍ من المحلات في محافظة نينوى؛ لحماية المنتج الوطني.وذكرت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق عمل مديريَّة تحقيق نينوى التي انتقلت إلى الجانب الأيسر من مدينة الموصل، تمكَّنت …

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