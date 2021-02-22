خبير امريكي: ترامب سمح بحدوث اشياء مروعة في انتشار كورونا من اجل اعادة انتخابة

المعلومة/ ترجمة …هاجم خبير الامراض المعدية الاول في الولايات المتحدة الدكتور انتوني فوسي الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بكونه المسؤول عن انتشار فايروس كورونا في الولايات المتحدة قائلا إن ” ترامب سمح بحدوث اشياء مروعة من اجل اعادة انتخابة”.ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن الدكتور فوسي قوله إنه ” خلال الأيام الأولى للوباء ، كان ترامب متجاوبًا مع نصيحة الخبير بشأن أفضل السبل لمواجهته، ولكن بعد أن أصبح من الواضح أن إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي ستحتاج إلى الاستمرار في المستقبل المنظور ، مما أعاق حملة إعادة انتخاب ترامب في هذه العملية “.واضاف ” بحلول شهر ايار من العام الماضي اصبح ترامب مخالفا جدا لرأي خبراء الامراض المعدية في المؤتمرات الصحفية وينتقدني على تويتر ، وعندما أصبح واضحًا أنه من أجل الحفاظ على نزاهتي وإيصال الرسالة الصحيحة ، كان علي أن أختلف معه علنًا ، فقد فعل أشياء – أو سمح بحدوث أشياء – كانت فظيعة”.واوضح فوسي أنه ” في الشهرين الاخيرين من رئاسته ، أوقف ترامب أي جهود لمكافحة الوباء ، تاركًا العلماء “يتصرفون بمفردهم تقريبًا بدون أي توجيه”، مضيفا إن ” اشد ما كان يؤذيني ان تصرفات ترامب سمحت باصابات كبيرة بالوباء كان يمكن تجنبها”، مشيرا الى انه ” “عندما تكون مهمتك الرئيسية هي إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة ، وترى بعض الأشياء التي تحدث من حولك والتي لا تخفف المعاناة فحسب ، بل تزيد الأمور سوءًا فستشعر بالالم والاذى من هذه التصرفات”.يذكر ان الولايات المتحدة قد سجلت لحد الان اكثر من 28 مليون اصابة بوباء فايروس كورونا بينما تجاوز عدد الوفيات حاجز 500 الف حالة بسبب المرض .
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