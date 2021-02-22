2021/02/22 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …هاجم خبير الامراض المعدية الاول في الولايات المتحدة الدكتور انتوني فوسي الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بكونه المسؤول عن انتشار فايروس كورونا في الولايات المتحدة قائلا إن ” ترامب سمح بحدوث اشياء مروعة من اجل اعادة انتخابة”.ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن الدكتور فوسي قوله إنه ” خلال الأيام الأولى للوباء ، كان ترامب متجاوبًا مع نصيحة الخبير بشأن أفضل السبل لمواجهته، ولكن بعد أن أصبح من الواضح أن إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي ستحتاج إلى الاستمرار في المستقبل المنظور ، مما أعاق حملة إعادة انتخاب ترامب في هذه العملية “.واضاف ” بحلول شهر ايار من العام الماضي اصبح ترامب مخالفا جدا لرأي خبراء الامراض المعدية في المؤتمرات الصحفية وينتقدني على تويتر ، وعندما أصبح واضحًا أنه من أجل الحفاظ على نزاهتي وإيصال الرسالة الصحيحة ، كان علي أن أختلف معه علنًا ، فقد فعل أشياء – أو سمح بحدوث أشياء – كانت فظيعة”.واوضح فوسي أنه ” في الشهرين الاخيرين من رئاسته ، أوقف ترامب أي جهود لمكافحة الوباء ، تاركًا العلماء “يتصرفون بمفردهم تقريبًا بدون أي توجيه”، مضيفا إن ” اشد ما كان يؤذيني ان تصرفات ترامب سمحت باصابات كبيرة بالوباء كان يمكن تجنبها”، مشيرا الى انه ” “عندما تكون مهمتك الرئيسية هي إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة ، وترى بعض الأشياء التي تحدث من حولك والتي لا تخفف المعاناة فحسب ، بل تزيد الأمور سوءًا فستشعر بالالم والاذى من هذه التصرفات”.يذكر ان الولايات المتحدة قد سجلت لحد الان اكثر من 28 مليون اصابة بوباء فايروس كورونا بينما تجاوز عدد الوفيات حاجز 500 الف حالة بسبب المرض .



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امريكي: ترامب سمح بحدوث اشياء مروعة في انتشار كورونا من اجل اعادة انتخابة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امريكي: ترامب سمح بحدوث اشياء مروعة في انتشار كورونا من اجل اعادة انتخابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).