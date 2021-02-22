الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة السابعة (7/ 18) - حسن خليل غريب

2021/02/22 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب كتبت الدراسة في أوائل العام 2018رابعاً: نظرة توثيقية على مشاريع «الشرق الأوسط الجديد»ولأن تحويل نظرية المؤامرة إلى مشروع تنفيذي مرَّ بمراحل دراسة طويلة ابتدأت منذ الخمسينيات من القرن العشرين، تاريخ دخول الولايات المتحدة الأميركية إلى القلب من قضايا الشرق الأوسط.



وبلغت ذروة نضوجها في عهد حكم اليمين الأميركي المتطرف، الذي كان بوش الإبن رأس أداته التنفيذية باحتلال العراق.



نرى من المفيد، ومن أ ......





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