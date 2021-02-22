العالم العربي وانهيار البنى البدئية؟/4 - عبدالامير الركابي

2021/02/22 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي ليس ماهو جار وحاصل في المنطقة العربيه / الشرق متوسطيه، من حال توهمي التحاقي خارج الاليات الصعودية المركزية، حالة خاصة منطوية على خاصيات ومقومات مايمكن اعتباره "مرحلة" وقد اتخذت شكل وصفة الانتقاليه وسط وبين محورين تشكليين رئيسيين، احدهما يمثل قمة وذروة الأحادية المجتمعية، واعلى تجلياتها، والأخر هو حالة السير نحو نهاية التجلي المجتمعي الارضوي، وإعلان انتهاء ضرورته، وممكناته التاريخيه والواقعية، ال ......





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