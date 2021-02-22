البورصة: تداول 1,9 مليار سهم في الجلسة الاولى

2021/02/22 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شهدت الجلسة الاولى للبورصة، التي عقدت اليوم الاثنين، تداول 1,9 مليار سهم بقيمة 1,5 مليار دينار.

وارتفع مؤشر البورصة خلال الجلسة بنسبة 1.25%.

وارتفعت كذلك، قيمة اسهم 18 شركة، أذ تصدرت شركة المصرف المتحد الشركات الرابحة بنسبة 11.11% تلتها شركة بغداد العراق للنقل العام بنسبة 9.52%.

ودخلت 4 شركات في نطاق الشركات الخاسرة، اذ تصدرت شركة مصرف العطاء الاسلامي الشركات الخاسرة بنسبة 6.25% تلتها شركة فنادق المنصور بنسبة 2.65%.

فيما باع المستثمرون الاجانب 1 مليون سهم بقيمة بلغت 8 مليون دينار بعد تنفيذ 11 صفقة على أسهم 5 شركات.

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