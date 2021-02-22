2021/02/22 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | النائب جواد الموسوي: سحب يد مدير صحة ديالى وإحالته إلى المحاكم المختصة بتهم فساد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | النائب جواد الموسوي: سحب يد مدير صحة ديالى وإحالته إلى المحاكم المختصة بتهم فساد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | النائب جواد الموسوي: سحب يد مدير صحة ديالى وإحالته إلى المحاكم المختصة بتهم فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).