مقتل السفير الإيطالي بهجوم مسلح على قافلة أممية في الكونغو

2021/02/22 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل السفير الإيطالي بهجوم مسلح على قافلة للأمم المتحدة في شرق الكونغو الديمقراطية اليوم الإثنين.

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