بغداد ترسل 268 مليار دينار الى اقليم كردستان

2021/02/22 | 14:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وصلت، يوم الاثنين، مستحقات فلاحي اقليم كردستان لمحصول القمح، ومن المقرر ان يبدأ صرف مبلغ 268 مليار دينار خلال الايام المقبلة.وذكر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ديلان غفور في بيان تلقته /المعلومة/، ان ” مستحقات فلاحي اقليم كردستان لمحصول القمح وصلت اليوم الى الاقليم، موضحة، ان الحكومة الاتحادية ارسلت مبلغ 268 مليار دينار كمستحقات للفلاحين”.واضافت ان “اجمالي مستحقات الفلاحين يبلغ 557 مليار دينار لاعوام 2014، 2015، و2016، مؤكدة ان توزيع المبلغ 268 مليار دينار على الفلاحين سيتم خلال الايام”.انتهى 25

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