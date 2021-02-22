الاقليم يسجل إصابات بالسلالة الجديدة

2021/02/22 | 14:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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أكد مدير عام صحة أربيل، دلوفان جلال، الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا.

وقال جلال، في تصريح صحفي، تابعه NRT عربية، اليوم، إن 7 من تلك الإصابات الجديدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا التي أعلن عنها اليوم هي لأشخاص كانوا مؤخرا في سفر خارج البلاد.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالسلالة المتحورة في أربيل إلى 19، حيث تم الإعلان أمس الأحد، عن 5 إصابات بالسلالة الجديدة في محافظة أربيل.

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