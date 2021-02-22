وزير خارجية العراق يلتقي الأمين العام لدول مجلس التعاون

2021/02/22 | 14:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين بالأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج الفارسي نايف الحجرف خلال زيارته الى السعودية ....

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