الحشد الشعبي يكشف معادلة أمنية جديدة في الطارمية

2021/02/22 | 14:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، عن معادلة أمنية جديدة أُسست في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد....

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